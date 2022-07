Une séquence virale entre Johnny Depp et Dakota Johnson dérange l'actrice

Deux mois plus tard, la vidéo fait encore jaser. On le sait, le procès entre Johnny Depp et Amber Hear a aussi eu lieu sur les réseaux sociaux. Parmi les séquences qui ont fait jaser, celle entre Dakota Johnson et l'acteur figure en bonne position.

"Sortez-moi de là"

On y voit le duo échanger lors du Festival du film de Venise en septembre 2015. "Le moment exact où Dakota Johnson savait qu'Amber Heard était VIOLENTE envers Johnny Depp…", pouvait-on lire sur les réseaux sociaux au moment où des images du doigt coupé de la star de 59 ans circulait en masse en marge du procès en diffamation. Aujourd'hui, l'actrice a fait savoir ce qu'elle en a pensé.

"Je me suis dit : 'Pour l'amour de Dieu, pourquoi ? Pourquoi suis-je impliquée dans tout cela ?'", a-t-elle confié dans Vanity Fair. "Je ne m'en souviens pas du tout, mais s'il vous plaît, sortez-moi de là", a-t-elle dit. "Ne laissez pas cela aller plus loin. Pouvez-vous imaginer, oh, mon Dieu, si j'étais appelée à la barre des témoins ?", a-t-elle ajouté, encore abasourdie. "Internet est un endroit sauvage", a-t-elle conclu.