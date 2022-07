"Une réalité tragique": Charlène de Monaco fait une annonce concernant un nouveau projet

La princesse Charlène est, depuis toujours, avide de nouveauté et de challenge. Rallier Calvi à Monaco en "water bike", prêter main-forte à une unité anti-braconnage sur ses terres natales, apparaître dans un manga... l'ancienne nageuse multiplie les expériences sans sourciller.

Ce mardi 5 juillet, l'épouse d'Albert II a levé le voile sur un projet inattendu : elle se lance dans les NFT, ces objets virtuels, artistiques et cryptographiques qui ont le vent en poupe. "Excitée par ma première collection NFT, commandée pour mon projet #feedtogether en collaboration avec le golfeur Louis Oosthuizen. Merci à la galerie d'art Junaid Sénéchal-Senekal qui a mis tout son cœur et son âme dans cette création, ainsi que sa santé pour le jeûne pour toute la durée de ce travail", a-t-elle écrit dans un communiqué. "Ce qu'il a vécu est une réalité tragique pour beaucoup et quelque chose que la plupart tient pour acquis chaque jour, elle met en évidence l'importance de ce projet", a-t-elle ajouté sur son compte Instagram personnel. Madonna, Heidi Klum, Timbaland, Reese Witherspoon ou encore Johnny Depp ont eux aussi tenté l'aventure NFT.