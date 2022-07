Cette nouvelle règle imposée par la reine Elizabeth II à sa famille

Toutes les familles royales sont soumises à des règles plus ou moins strictes, que ce soit au niveau des codes vestimentaires, alimentaires, etc. La famile royale britannique n'échappe pas à la règle.

Si on connaissait déjà certaines réglementations du protocole, le journal anglais The Mirror vient d'en révéler une nouvelle. Interrogé, un expert de la royauté confie ainsi que la reine Elizabeth II vient d'imposer une nouvelle règle à table. "Elle n’autorise pas ses petits-enfants et arrière-petits-enfants à prendre leur téléphone portable pendant les heures de repas", explique l'expert. La souveraine demanderait en outre de "bien s’asseoir et de ne pas manger la bouche ouverte."

A noter que tout cela n'a rien de surprenant. Ces nouvelles précisions viennent s'ajouter à des règles que l'on savait déjà en vigueur. Par exemple: personne n’a le droit de toucher à son assiette une fois que la reine a fini son repas. Les enfants sont également obligés de manger à une autre table que celle des adultes lors du repas de Noël.

On peut encore citer deux éléments surprenants: la famille royale n’est ainsi pas autorisée à manger certains crustacés ou à boire l’eau du robinet dans les pays qu’elle visite et, afin de ne pas avoir mauvaise haleine lors de salutations officielles, la consommation d'ail et d'oignons est limitée...