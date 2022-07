Johnny Depp s'en prend-il à Amber Heard dans son nouvel album? Des extraits ont fuité

Depuis la fin du procès qui l'opposait à Amber Heard, Johnny Depp est resté plus ou moins discret. Mais cela est peut-être en train de changer. En cause? Un prochain album, baptisé "18" et produit en collaboration avec le rockeur Jeff Beck.

Cet album sortira le 15 juillet prochain. Plusieurs médias révèlent que dans celui-ci, qui comportera 13 titres, l'acteur fait allusion à son ex-compagne.

Si l'album est composée de nombreuses reprises (Beach Boys, Marvin Gaye, Velvet Underground...), deux titres posent question. Selon le Sunday Times, This is a Song for Miss Hedy Lamarr et Sad Motherfuckin' Parade pourraient cacher des références peu glorieuses à Amber Heard. Quelques extraits ont déjà fuité: "Je pense que tu en as assez dit pour une nuit de merde", "Tu es assis là comme un chien avec une démangeaison de sept ans" ou encore "Si j'avais un centime, il n'atteindrait pas ta main"... Pour le média basé à Londres, il est évident que ces "attaques" s'adressent à son ex-compagne et font écho au récent procès.

De son côté, Johnny Depp n'a rien voulu confirmer, se contentant de commenter: "C'est un honneur extraordinaire de jouer et d'écrire de la musique avec Jeff, l'un des plus grands, que j'ai maintenant le privilège d'appeler mon frère."