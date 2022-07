"Wow, c’est vraiment lourd": le prince George surpris par le poids du trophée à Wimbledon

Novak Djokovic et Nick Kyrgios s'affrontaient en finale de Wimbledon ce dimanche 10 juillet. Dans les tribunes, des supporters de marque. Le prince George, 8 ans, assistait au match avec ses parents, le prince William et Kate Middleton. Ces derniers ont désormais leurs habitudes au plus vieux tournoi de tennis britannique. Ce n'est plus une surprise de les croiser. Enfant, William y accompagnait déjà sa mère Lady Diana.

C'était la première fois par contre que le prince George se rendait à un match de Wimbledon. Selon le Daily Express, il serait déjà un grand fan de tennis. En fin de rencontre, il a eu l'occasion de rencontré Novak Djokovic, grand gagnant du tournoi, et de prendre en main le célèbre trophée. "Wow, c'est vraiment lourd !", s'est exprimé l'enfant sous les regards du duc et de la duchesse de Cambridge. "Ne le fais pas tomber !", lui a répondu son père.

©AP

Le jeune fan de tennis a donc rencontré dimanche une des plus grandes stars du tennis mondial. Mais il avait déjà rencontré son joueur préféré en 2019, un autre immense champion : Roger Federer.