Les Premiers ministres passent, Larry the cat reste.

"Larry the cat", le chat qui a vu défiler trois Premiers ministres au 10 Downing street, fait le buzz sur les réseaux sociaux

Alors que le Premier ministre britannique Boris Johnson a été récemment poussé vers la sortie, il y a un occupant du 10 Downing street qui, lui, reste toujours bien en place. "Larry the cat" (Larry le chat) séjourne dans ces lieux depuis 10 ans. Celui-ci a été engagé en 2011 en tant que Chief Mouser to the Cabinet Office ("Souricier en chef du Cabinet"). La résidence officielle a en effet une longue tradition de posséder un chat afin de chasser les rongeurs qui s'y trouvent.

Le félin a donc déjà vu défiler trois Premiers ministres britanniques. David Cameron lui avait d'ailleurs adressé quelques mots lors de son discours d'adieu au Parlement en 2016. "Je veux mettre fin aux rumeurs selon lesquelles je n'aime pas Larry, ce n'est pas vrai, j'en ai apporté la preuve", s'était-il exclamé en brandissant une photo de lui avec le chat sur les genoux. "Malheureusement je ne peux pas le prendre avec moi, il appartient au 10 Downing Street", avait regretté l'ancien Premier ministre.

Depuis, Larry est devenu une vraie célébrité pour les Anglais qui se réjouissent à chacune de ses apparitions, comme lors d'un duplex sur la BBC.

Ou lors d'une rencontre avec Barack Obama en 2011.

Le chat a même droit à sa propre page Wikipedia et son compte Twitter. Ce compte parodique non-officiel commente l'actualité britannique du point de vue de Larry, plutôt anti conservateur. "Je ne peux plus, en bonne conscience, vivre avec ce Premier ministre. Soit il part, soit c'est moi qui pars", pouvait-on lire sur son profil le 5 juillet dernier, accompagné d'une photo de lui derrière une petite tribune devant le 10 Downing street.

On connait la suite...