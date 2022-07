Surnom, habitudes...: de nouvelles révélations sur la vie de Meghan Markle en Californie

La vie de Meghan Markle et du prince Harry en Californie est encore nimbée de mystère. Soucieux de mettre leur indépendance financière et leur vie privée au premier plan, les Sussex ont un rapport ambivalent à la presse. Mais, çà et là, quelques informations parviennent à filtrer.



Aujourd'hui, on apprend que l'ancienne actrice est surnommée la "princesse de Montecito" chez ses voisins. Comme le rapporte Page Six, elle doit ce quolibet à son "comportement dans ce quartier chic".On lit que la duchesse aime appeler les plus beaux restaurants du coin, de Beverly Hills jusqu'à West Hollywood, pour s'assurer d'y obtenir une "table complètement isolée". Pour le reste, Meghan Markle aime faire des randonnées avec ses chiens et passer du temps chez Oprah Winfrey quand Harry ne la conduit pas à ses rendez-vous professionnels en catimini, assure cette source. Son rêve ? Embrasser une carrière politique dans un futur proche.