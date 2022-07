"On m'insultait": Vanessa Paradis revient sur ses débuts violents à 14 ans

À 49 ans, Vanessa Paradis a passé trente-cinq années de sa vie sous l’œil du public et des médias. C'est en effet à 14 ans que l'adolescente se fait connaître, et le succès est aussi soudain que déstabilisant.

"Animal en cage"

"Les débuts ont été très violents. J'avais 14 ans et à 14 ans, ça ne va pas bien. On se demande qui on est, qui on va devenir, si on est assez bien. C'était horrible, horrible" , s'est-elle rappelée dans Haut les filles , documentaire consacré aux femmes qui ont fait bouger les lignes dans l'industrie du divertissement. "Les gens me regardaient comme si j'étais un animal en cage" , estime-t-elle aujourd'hui. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire compte tenu de sa popularité, les critiques furent acerbes. "On m'insultait, on me traitait de tous les noms d'oiseaux. On m'attaquait sur mon physique, sur ma musique. Sur mon manque de talent" , a-t-elle souligné. Heureusement, Vanessa Paradis a pu compter sur tout le soutien de ses proches pour traverser cette phase délicate de sa carrière.