Moment insolite lors des festivités du 21 juillet: le roi Philippe s’essaye à la batterie (VIDEO)

Retour en images sur le concert et le feu d'artifice de la fête nationale: "Vive la Belgique, leve België, es lebe Belgien!"

Environ 60.000 personnes se sont rassemblées dans le parc du Cinquantenaire jeudi soir pour le concert et le feu d'artifice de la fête nationale, a rapporté la police de Bruxelles. Le roi Philippe et la reine Mathilde, accompagnés de la princesse Éléonore et des princes Gabriel et Emmanuel, étaient présents.