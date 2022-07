"Sous le choc, ils ont nié": comment Meghan Markle s'est mise les Beckham à dos définitivement

Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors

est sorti et le livre signé Tom Bower frappe fort. Coups en douce, clashes, ambition démesurée... la biographie dresse un portrait peu amène de la duchesse de Sussex, manifestement prête à tout pour tutoyer les sommets. Une anecdote en dirait long sur le comportement de l'actrice.

On le sait : Meghan Markle n'avait invité qu'un seul membre de sa famille pour son mariage à Windsor en 2018, mais les célébrités, elles, étaient bien en vue. Oprah Winfrey, les Clooney... l'union avait une dimension hollywoodienne inédite. David et Victoria Beckham, proches d'Harry, de William et de la famille royale britannique en général, étaient de la partie. Mais leur amitié avec les Sussex a tourné court.

Tom Bower affirme en effet que Meghan et Harry furent rapidement obnubilés par la couverture médiatique à leur sujet. Un brin paranoïaques, ils pensent alors que leur entourage fait fuiter des informations croustillantes à la presse. L'Américaine a un temps Victoria Beckham dans son collimateur et la suspecte d'être "indiscrète". Harry se décide finalement à appeler l'ancien footballeur pour en avoir le coeur net. "Sous le choc, les Beckham ont nié et cela a impacté leur relation", lit-on dans le livre. Le coup de fil aurait énormément déçu le couple qui finira par prendre ses distances.