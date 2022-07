Margrethe de Danemark, une reine pas comme les autres mise à l’honneur

En cette année 2022, la reine Margrethe II de Danemark a fêté ses 50 ans de règne avec des célébrations qui ont dû être aménagées compte tenu de la crise sanitaire. Cette fois, c'est hors des frontières du royaume que la souveraine âgée de 82 ans est mise à l'honneur. Son fils cadet le prince Joachim, actuellement en poste comme attaché militaire auprès de l'ambassade de Danemark à Paris, est venu avec son épouse la princesse Marie et leurs enfants le prince Felix, le prince Henrik et la princesse Athena, à Cahors pour le vernissage de l'exposition intitulée "Margrethe II de Danemark. Artiste-reine" qui se tient au musée Henri-Martin jusqu'en mars 2023.

Les liens entre cette ville du Lot et la Cour royale de Danemark sont étroits. En 1967, la princesse héritière Margrethe de Danemark épousa le comte Henri Laborde de Monpezat, un diplomate français issu de la région. En 1975, le couple fit l’acquisition du château de Cayx qui devint la résidence d’été de la famille royale et où une exploitation viticole fut développée.

Le prince Henrik est décédé en 2018 mais la reine Margrethe a gardé ses habitudes estivales. Le roi Albert II et la reine Paola furent un été les hôtes du couple royal danois. Il n’est pas rare de la croiser avec sa dame de compagnie sur les marchés locaux, panier au bras et son teckel à ses côtés.

La ville de Cahors met non seulement la souveraine à l’honneur mais a aussi programmé différents événements mettant en exergue la gastronomie, le design, l’histoire et l’architecture du Danemark. Ce programme est soutenu par l’ambassade de Danemark en France où la belle-fille de la reine, la princesse Marie, de nationalité française, travaille en tant que représentante spéciale culturelle. C’est elle qui a prononcé à Cahors le discours d’inauguration de l’exposition, soulignant la richesse et la diversité de la maîtrise de l’art par la reine Margrethe.

Si la souveraine jouit encore après un demi-siècle de règne d’une aussi grande popularité dans son pays, c’est que Margrethe II est une reine pas comme les autres. À côté de sa fonction royale, elle a toujours donné libre cours à sa large facette artistique : dessin, illustration, découpage, broderie, peinture, scénographie, conception de costumes de scène et traduction avec son époux le prince Henrik d’un livre de Simone de Beauvoir en danois.

La reine a ainsi réalisé les décors et les costumes de spectacles de fin d'année donnés à Tivoli, à Copenhague, des dessins pour Le Seigneur des Anneaux exposés en ce moment à la bibliothèque de Cahors, des illustrations pour les rééditions des contes d'Andersen. Cette exposition permet de découvrir des toiles jusque-là inconnues du grand public, mêlant imaginaire et figuratif.

Ce qui serait impensable à la Cour royale de Belgique et assurément objet de vives critiques, est totalement accepté au Danemark. Comme dans les autres monarchies scandinaves, à la Cour de Danemark, on ne lésine pas sur le décorum avec calèches, un yacht royal Dannebrog, de grandes soirées de gala lors d’anniversaires avec longues robes et scintillement des somptueuses parures du riche écrin royal.

Polyglotte, parlant la langue de Molière comme une langue natale, très à l’aise lors d’interviews et conférences de presse, Margrethe de Danemark a su conjuguer à la perfection depuis 50 ans sa charge royale avec ses passions, un équilibre entre vie publique et vie privée qui la conforte dans sa vision de régner jusqu’à son dernier souffle.