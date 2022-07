Amalia des Pays-Bas: voici la demeure cossue où la princesse héritière vivra à la rentrée

On en sait plus sur sa nouvelle vie à Amsterdam.

En décembre dernier, Catharina-Amalia d'Orange-Nassau fêtait à la fois sa majorité et le premier jour du reste de sa vie. À 18 ans, la fille de Willem-Alexander et Maxima s'approche en effet chaque jour un peu plus du trône des Pays-Bas. Désormais, place aux études universitaires. Et de nouveaux détails ont émergé.

Contrairement à d'autres têtes couronnées, la princesse a fait le choix de rester dans son pays. C'est à l'université d'Amsterdam qu'elle étudiera la politique, la psychologie, le droit et l'économie, annonçait le Palais en mai. Déterminée à être aussi proche de son peuple que possible, Amalia, qui avait déjà délaissé sa dotation durant la pandémie, a opté pour une colocation. Aujourd'hui, on sait que sa prochaine maison est située au canal de Singel.

La maison de cinq étages appartient à Marc Dreesmann, riche homme d'affaires, et fera donc office de kot. Caméras à chaque recoin, poste de sécurité en sous-sol, parking dédié aux gardes du corps... la demeure à l'architecture typique d'Amsterdam a toutefois subi quelques modifications pour assurer l'intégrité physique de la future reine. Preuve que Catharina-Amalia n'est pas une étudiante comme les autres malgré tout.