Britney Spears fait son grand retour musical: la chanteuse a enregistré un titre avec Elton John

Après six ans sans avoir sorti de musique, Britney Spears est de retour en studio, selon Page Six. Dans le plus grand des secrets, la chanteuse aurait enregistré un titre avec une légende de la musique: Elton John !

Selon le média américain, le morceau serait une nouvelle version de la chanson d’Elton John "Tiny Dancer" sortie en 1971. Les deux artistes se seraient retrouvés dans un studio d'enregistrement de Beverly Hills la semaine dernière pour enregistrer le titre.

"Ce duo était une idée d'Elton", affirme une source à Page Six. "Britney est une grande fan d'Elton John. Le résultat de leur collaboration est excellent".

La chanson devrait sortir le mois prochain chez Universal Music. Elton John et Dua Lipa avait déjà remanié "Cold Heart" l'été passé: le morceau était devenu un hit !

Il s'agit également du grand retour de Britney Spears à la musique depuis la fin de sa mise sous tutelle en novembre 2021.