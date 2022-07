10 stars qu'on peut étudier à l'université

Cette semaine, la Texas State University a annoncé créer un cours entièrement consacré à Harry Styles (ex-One Direction). Elle n'est pas la première à consacrer un cours entier à des stars. Au-delà de l'aspect insolite, ces cours permettent d'analyser des phénomènes de société plus larges et d'intéresser les étudiants. Récapitulatif de ce qui existe déjà.

Beyoncé

©afp

L'aura de la chanteuse est telle que plusieurs universités à travers le monde lui consacrent des cours entiers. On peut notamment citer l'Université du New Jersey ou encore celle de Copenhague. Erik Steinskog, qui enseigne à l'Université de Copenhague, expliquait au Huffington Post avoir fait ce choix car "Beyoncé permet de faire un focus sur le féminisme afro-américain qu'elle distille dans tous ses albums".

Jay-Z

©afp

Après la femme, le mari. L'Université de Georgetown propose en effet des cours sur Jay-Z. "C'est un gars qui est monté tout en haut, qui se transforme constamment et utilise son propre génie pour se frayer un chemin dans un monde qui n'a pas été fait pour un homme noir comme lui. J'ai donc voulu regarder son art, sa conscience sociale, son inventivité et son imagination poétiques, et son engagement politique dans le monde", a détaillé le professeur Michael Eric Dyson dans une interview .

Kanye West

©afp

L'Université Concordia (Canada) proposera dès 2023 un cours sur Kanye West (ou plutôt "Ye", son nouveau nom). "On y étudiera l'art, le design, la musique, la vie publique et les répercussions sur la culture de Ye en cette ère de l'information", expliquait le professeur Yassin Alsalman sur Instagram.

Lady Gaga

©afp

ll y a 11 ans, en 2011, naissait le cours "Lady Gaga et la sociologie de la célébrité" à l'Université de Caroline du Sud (USC). "Le cas de la notoriété de Lady Gaga est sociologiquement pertinent comme objet d'étude en ce qui concerne la culture populaire et les conditions actuelles de la célébrité", assurait le professeur Matthieu Deflem.

Rihanna

©afp

L'Université du Texas propose un cours intitulé "Beyoncé feminism, Rihanna Womanism". Ce n'est pas la première fois que ces deux artistes sont associés puisque Harvard a également proposé un cours intitulé "Féminisme de Beyoncé et Rihanna: Musique populaire et féminisme". Au sein de ce cours, les étudiants ont l'occasion d'aborder le féminisme noir. "Leur musique et leurs paroles nous permettent d'aborder les questions féministes", faisait savoir l'université.

Les Beatles

©afp

L'Université de Liverpool a décidé de rendre hommage aux Beatles en créant un cours de master qui leur est consacré. Grâce au cours "The Beatles: Music Industry and Heritage MA", les étudiantes et étudiants pourront en savoir plus sur l'influence du groupe anglais sur la musique et la culture. "Ce qui rend cette maîtrise unique, c'est qu'elle se concentre sur les Beatles d'une manière tournée vers l'avenir, compte tenu de l'influence de l'héritage sur la musique et les industries créatives, dans la culture populaire et dans le patrimoine, la culture et le tourisme au 21e siècle", a déclaré le Dr Tessler, une experte des Beatles, à la BBC.

Taylor Swift

©afp

En mettant Taylor Swift au centre de sa formation, l'Université de New York (NYU) choisit d'aborder toute une série de thèmes liés à la chanteuse, comme l'entreprenariat musical, la montée en puissance d'un artiste, ses discours, ses influences, mais aussi comment est vue sa musique à travers le prisme du genre, du féminisme, de la race ou de la classe.

Harry Styles

©afp

Harry Styles est le nouveau venu dans cette liste, grâce à la Texas State University. Le cours qui lui est consacré abordera "le développement culturel et politique de la célébrité moderne en relation avec les questions de genre et de sexualité, de race, de classe, de médias, de mode...", a fait savoir l'université.

Michael Jackson

©shutterstock

L'Université d'Altanta offre aux étudiants la possibilité de choisir un cours sur Michael Jackson. "Michael Jackson: The Business of Music" abordera l'empire du roi de la pop, point de vue commercial et juridique.

Miley Cyrus

©afp

Le Skidmore College, une université privée de New York, enseigne depuis 2014 un cours sur la chanteuse américaine. "Miley est comme une lentille à travers laquelle explorer réflexion sociologique sur l'identité, le divertissement, les médias et la renommée", expliquait l'université à ABC.

Bonus : les Simpson

Si Harry Potter ou les films Disney sont déjà analysés à l'Université, il est un peu plus insolite de pouvoir y étudier les Simpson. Pourtant, ce dessin animé ultra célèbre est bel et bien au cœur d'un cours à l'Université de Glasgow. Comme les autres membres de cette liste, ils ont décroché cette place grâce à leur impact sur la pop culture et la société en général. A ceci près que les Simpson seront étudiés sous l'angle philosophique. "Les Simpson sont plein de philosophie", explique le professeur dans la présentation officielle de sa classe : "Le dessin animé aborde beaucoup des idées de grands penseurs comme Aristote, Kant ou Marx", poursuit-il. Les étudiants, eux, devront répondre à certaines questions philosophiques en analysant le comportement d'Homer.