Les confidences de Jean Todt sur l’état de Michael Schumacher: "Je regarde des courses de F1 avec lui"

Depuis son grave accident de ski le 29 décembre 2013 à Méribel alors qu'il faisait du hors piste, l'état de santé de Michael Schumacher demeure un secret bien gardé. Sa famille communique très peu (voire pas du tout) au sujet de la revalidation de l'ex-champion, qui reste confiné chez lui dans sa maison suisse. Une façon pour la famille Schumacher de se protéger.

Seules quelques rares personnes de l'entourage sont encore admises à venir rendre visite à l'ex-pilote F1. Jean Todt, ancien patron de Ferrari, fait partie de celles-ci. Et il s'est confié dernièrement dans une interview accordée à la chaîne allemande NTV: "Michael ne me manque pas, je peux le voir. Mais bien sûr, ce qui me manque, c'est ce que nous faisions ensemble. C'est vrai que je regarde des courses de F1 avec lui."

Pas question cependant pour Jean Todt d'en dire trop, vu la proximité et le respect qu'il partage avec la famille de Schumi."Michael est […] très spécial, a-t-il déclaré. Corinna, Mick et Gina sont également devenus spéciaux pour moi. Ils sont tous devenus une famille pour moi, pour ma femme et pour mon fils", assure-t-il ainsi.

A noter que le 20 juillet dernier, Corinna Schumacher et sa fille Gina ont reçu, au nom de Michael, le Prix d’État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Un grand moment d'émotions puisque l'épouse de l'ex-champion est partie en sanglots lorsque la foule a ovationné son mari.