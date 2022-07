Kate et William s'apprêtent à faire de l'ombre à Meghan et Harry

Le mercredi 20 juillet, les Cambridge faisaient une grande annonce en vidéo : ils vont prochainement se rendre aux États-Unis. Dans le Massachusetts, pour être précis. Kate Middleton et le William seront en effet à Boston en décembre prochain pour assister à la cérémonie des Earthshot Prize Awards, prix que le prince a créé pour l'environnement.

"Compétition avec son frère"

"En 2022, nous sommes de retour et apportons Earthshot aux États-Unis où nous décernerons les cinq prochains lauréats du prix", avait-il déclaré sur Twitter. Après New York et Los Angeles, c'est la troisième fois que le couple royal va rallier le pays de l'Oncle Sam. Et sûrement pas la dernière.

"William est désireux de voir son travail avoir un impact hors du Royaume-Uni et de la bulle royale", a confié Omid Scobie, journaliste réputé proche de Meghan et Harry, et co-auteur de la biographie Finding Freedom. "Je me suis demandé si une petite compétition avec son frère n'était pas aussi à prendre en considération", a-t-il ajouté, songeur. L'avenir nous le dira.