Beyoncé va changer les paroles d'une de ses chansons de son nouvel album après de vives réactions des internautes

Beyoncé a été critiquée pour avoir utilisé une insulte capacitiste sur un morceau de son nouvel album RENAISSANCE, sorti vendredi dernier. La chanteuse a maintenant accepté de changer les paroles du titre "HEATED", co-écrit avec Drake.

Dans la chanson, Beyoncé chante: "Spazzin' on that a**, spazzin' on that a**". Cette partie a vivement été critiquée sur les réseaux sociaux.



Les raisons? Ici, la chanteuse a utilisé le terme "Spaz" pour décrire le fait de "devenir fou", mais son origine évoque la "spasticité". Ce terme est utilisé en médecine pour décrire les spasmes que l'on éprouve à cause d'une maladie comme la paralysie cérébrale. Il est parfois utilisé de manière péjorative pour décrire les personnes handicapées.

Suite aux retours négatifs, la publiciste de la chanteuse a déclaré à Sky News que Beyoncé va modifier les paroles et que la chanson serait bientôt mise à jour sur les plateformes de streaming. Elle a également affirmé que Beyoncé n'a pas utilisé le terme "intentionnellement de manière nuisible".



En juin dernier, Lizzo a avait déjà dû modifier les paroles de sa chanson "Grrrls", pour avoir utilisé le même terme. Suite aux critiques, Lizzo avait répondu dans un communiqué: "Permettez-moi de clarifier une chose: je ne veux jamais promouvoir un langage désobligeant. En tant que grosse femme noire en Amérique, j'ai reçu beaucoup de mots blessants utilisés contre moi, donc je comprends le pouvoir que les mots peuvent avoir (que ce soit intentionnellement ou dans mon cas, involontairement)."