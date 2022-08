Harcelée, une influenceuse craque et raconte tout: "J'ai peur de me faire tuer dans la rue"

Léna Mahfouf, plus connue sous son nom d'influenceuse Léna Situations vit très mal les insultes dont elle est victime.

Elle qui compte 2,3 millions d'abonnés sur Youtube et 3,8 sur Instagram s'est confié dans une vidéo. Elle raconte les remarques désagréables, les commentaires haineux, les insultes qu'elle subi depuis plus d'un an.

Voici le genre de remarques qu'elle reçoit: "Quand je suis dans la rue, que je suis sur ma trott’, que des mecs m’arrêtent pour faire un snap, une fois que le snap est allumé ils disent regardez avec qui on est, Léna la grosse pute de Seb la Frite (ndlr: le nom d'influenceur de son compagnon), on te déteste". Ou encore: "On a jeté des oeufs sur le paillasson de ma mère", voire "On a retrouvé le numéro de téléphone de ma grand-mère, qui habite en Algérie, pour lui dire que sa petite-fille était une grosse salope".

Dans sa vidéo, qu'elle a intitulée "Les chiens aboient, la caravane passe", et qui compte en 48 heures plus d'un million de vue, la Française de 24 ans pleure et raconte même qu'elle craint pour sa sécurité: "Il y a plein de choses que je ne peux plus partager parce que j'ai peur de me faire tuer dans la rue (...) Plus je suis suivie, plus je me sens seule".

"J'ai passé des journées entières à rester au lit, sans avoir la force de prendre une douche (...) je n'avais plus confiance en mes idées (...) j'avais peur qu'on aille encore sonner chez ma mère, qu'on aille s'attaquer à mes proches", confie-t-elle encore.