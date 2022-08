Les vacances à rallonge de Kate Middleton et du prince William passent mal

Être membre de la famille royale britannique n'est pas sans privilège et il semblerait que Kate Middleton et le prince William ne se fassent pas prier. Les Cambridge et leurs enfants, George, 9 ans, Charlotte, 7 ans, et Louis, 4 ans, peuvent prétendre jusqu'à 100 jours de vacances par an. Et ils en profitent pleinement, quitte à faire grincer quelques dents.

"William et Kate ont un problème de vacances !", a notamment pesté l'experte royauté Daniela Elser qui estime que le couple "brille par son absence" ces derniers temps. La princesse Anne, elle, serait davantage active au nom de la Couronne malgré ses 71 printemps.

"Il est temps pour les Cambridge de renoncer à cet avantage royal. Ils ne peuvent pas avoir près de 100 jours de vacances par an et essayer toujours de se vendre en tant que duc et duchesse très présents", estime-t-elle. Les engagements officiels de Kate Middleton et prince William ne reprendront réellement qu'à l'automne. Ils seront toutefois attendus aux Commonwealth Games à Birmingham le 8 août prochain.