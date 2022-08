La famille royale espagnole victime d'un "deepfake": la vidéo est devenue virale

Leonor d’Espagne : l’apprentissage d’une future reine

Depuis septembre 2021, la princesse des Asturies est scolarisée au pays de Galles à l’Atlantic College comme avant elle le roi Willem-Alexander des Pays-Bas et la princesse héritière Elisabeth de Belgique. Cette année loin des siens et surtout de sa sœur l’infante Sofia dont elle est très proche, a permis à l’héritière du trône espagnol de devenir plus mature. C’est ce que l’on a d’emblée pu constater à son retour à Madrid.