Piscine, terrain de golf... George, Charlotte et Louis vont faire leur rentrée dans une nouvelle école

"Respectable sans être 'posh'"

. C'est ainsi que le

Telegraph

décrit le nouvel établissement scolaire qui attend le prince George, 9 ans, et la princesse Charlotte, 7 ans, et Louis, 4 ans, à la rentrée. Les royaux bambins quittent en effet Londres pour le Berkshire.

Grisant

Exit la Thomas's Battersea School de la capitale, c'est désormais à Lambrook que les enfants de Kate Middleton et du prince William vont faire leurs gammes. Située à 30 miles de leur précédente école, la structure est pour le moins impressionnante. On y trouve des terrains de football, de cricket et de rugby, une piscine de 25 mètres, un parcours de golf à 9 trous et même un studio de danse qui devrait ravir la princesse. L'établissement s'étale sur 21 hectares et peut accueillir jusqu'à 620 élèves. La rentrée s'annonce grisante pour les petits Cambridge. Prix de l'opération ? 4389 livres sterling par trimestre (soit 5248 euros) pour le prince Louis, puis 6448 livres (7710 euros) par trimestre pour la princesse Charlotte et 6999 livres (8369 euros) par trimestre pour le prince George. Si on ajoute les frais d'internat, l'addition s'élève à 70.000 par année au total.

Le duc et la duchesse se préparent eux aussi à des changements, puisqu'il fut annoncé qu'ils quittaient l'appartement "1A" de Kensington Palace pour Adelaide Cottage, à Windsor.