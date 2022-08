Quel est ce mal qui écarte Bénédicte Deprez des antennes de la RTBF?

Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique.

Ces dernières semaines, Bénédicte Deprez était aux abonnés absents sur les antennes de la RTBF. L'animatrice a expliqué sur les réseaux sociaux ce qui lui arrive. Elle doit se soigner, ce qui l'oblige à lever le pied. "J'ai une maladie aux yeux. Cette maladie s'appelle le kératocône et entraîne une déformation de la cornée. La cornée c'est le tissu clair à l'avant de l'œil. Au lieu d'être bombé il forme un cône pour ceux qui en sont atteints ce qui provoque une vision floue et une déformation de la lumière." Cela fait des années qu'elle ne voit que d'un œil explique-t-elle. "Si cet œil est 'opérationnel' aujourd'hui, c'est parce qu'il a subi une greffe de cornée il y a quelques années." Cet été, malheureusement, Bénédicte Deprez a fait un rejet de cette greffe et se retrouve sous traitement pour tenter de stopper le processus. C'est efficace mais cela prend du temps, confie-t-elle.

Elle est aussi en attente d’un greffon pour l’autre œil, celui qui est le plus sévèrement atteint.

Sur la photo qui accompagne sa publication, elle apparaît avec un bandeau sur l'œil gauche, façon. Elle se dit confiante et positive pour la suite. Et elle fait preuve d'humour lorsqu'elle dit que la situation lui permet de porter des lunettes de soleil "trop stylées tout le temps" et qu'elle peut désormais prendre avec elle partout son chien Marcel puisqu'il s'est "transformé en chien guide".

La rédaction lui souhaite un prompt rétablissement.