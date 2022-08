Mort d'Olivia Newton-John: son mari lui adresse un message sur les réseaux sociaux

Éternelle Sandy dans Grease, Olivia Newton-John nous a quittés le 8 août après 30 ans de lutte contre le cancer. Un déchirement aux quatre coins du monde et notamment en Australie où la star aura le droit à des obsèques nationales. Sur Instagram, son époux lui a adressé un sublime message.

"Olivia, notre amour l'un pour l'autre transcende notre compréhension. Chaque jour, nous exprimions notre gratitude pour cet amour qui pouvait être si profond, si réel, si naturel", a écrit John Easterling. "Au plus profond de son être, Olivia était une guérisseuse qui utilisait les outils que sont le chant, les mots et le toucher. Elle était la femme la plus courageuse que j'aie jamais connue", a ajouté celui qui avait épousé l'actrice et chanteuse en 2008." "Notre famille apprécie profondément le vaste océan d'amour et de soutien qui nous est parvenu", a-t-il conclu.

Peu après le décès, John Travolta avait lui aussi rendu hommage à sa co-star dans la comédie musicale culte. "Ma très chère Olivia, tu as rendu nos vies meilleures. Ton influence a été incroyable. Je t'aime tant. Nous nous reverrons plus tard et nous serons à nouveau réunis. À toi dès le premier instant où je t'ai vue et pour toujours ! Ton Danny, ton John !", peut-on lire sur son compte Instagram.