"Totalement inapproprié": la reine Letizia critiquée pour son choix de robe

Une fois n'est pas coutume, la reine Letizia d'Espagne, considérée comme l'une des personnalités royales les mieux habillées, a été réprimandée pour une tenue.

"Jeune et cool"

L'épouse du roi Felipe VI profite actuellement de l'été à Majorque avec le reste de sa famille. L'ancienne journaliste a récemment effectué une sortie médiatisée avec ses deux filles, les princesses Leonor et Sofia de Bourbon, et sa belle-mère, Sophie de Grèce. Le quatuor de sang bleu a évidemment fait sensation. Letizia avait opté pour une robe d'été courte signée Zara, marque de prêt-à-porter où elle va piocher de temps en temps. La pièce rose à motif psychédélique (et au prix de 39,99 euros) laissait apparaître ses jambes ciselées et bronzées à souhait. Et ce ne fut pas au goût de tout le monde. "Elle voulait prouver quelque chose ? Elle voulait montrer à Sophie qu'elle est encore jeune et cool ? Totalement inapproprié" , a notamment pesté la présentatrice Carmen Lomana sur Twitter. D'autres ont salué ce choix flatteur pour la souveraine de 49 ans.