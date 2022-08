Séparé de Shakira, Gérard Piqué aurait retrouvé l'amour dans les bras d'une étudiante

Après douze ans de relation, Shakira et Gérard Piqué annonçaient début juin qu'ils se séparaient. En cause, une potentielle tromperie de la part du joueur du Barça. Depuis, l'homme de 35 ans aurait retrouvé l'amour dans les bras d'une étudiante de 23 ans. C'est en tout cas ce qu'affirme The Sun.

Selon le journal, sa nouvelle compagne serait Clara Marti, une étudiante en relations publiques de 23 ans. Cette dernière aurait été employée dans l'entreprise événementielle de Piqué, du nom de Kosmos. Les deux se seraient rencontrés là et se fréquenteraient depuis.

Selon des sources anonymes interrogées par le journal, l'Espagnol et la jeune femme seraient ensemble "depuis plusieurs mois". Ni l'un ni l'autre n'ont pour l'instant confirmé la rumeur.