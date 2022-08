Clémence Castel dansera avec une femme dans "Danse avec les stars"

D'après les informations du Parisien, la production de Danse avec les stars a décidé de proposer un duo 100% féminin pour sa prochaine saison. Nos confrères annoncent en effet que Clémence Castel, la double gagnante de Koh-Lanta, ne se sera pas associée à un danseur de l'émission, mais bien à une danseuse. Cependant, son nom n'a pas encore été révélé.

Clémence Castel a fait son coming-out en juillet 2021, présentant à ses abonnés sa compagne Marie, avait qui elle vivait "une histoire d'amour aussi imprévue que belle et incroyable".

Après le duo Bilal Hassani-Jordan Mouillerac lors de la dernière saison, c'est donc la deuxième fois que DALS casse ses codes traditionnels en proposant un couple "non-mixte".

En dehors de Clémence Castel, la douzième saison de l'émission rassemblera Miss France 2021 Amandine Petit, les chanteuses Eva, Anggun et Carla Mazari, l'influenceuse Léa Elui, le chanteur Billy Crawford, les deux acteurs Thomas Da Costa et Théo Fernandez, l'humoriste Florent Peyre, le mannequin Stéphane Legar et l'ancien judoka David Douillet.

François Alu et Chris Marques garde leur place dans le jury, et seront rejoints par la danseuse Marie-Agnès Gillot et Bilal Hassani.