La rentrée des enfants de Kate Middleton et du prince William fait polémique

La famille royale britannique ne le sait que trop bien : personne ne fait l'unanimité. Kate Middleton et le prince William, aussi attachés au protocole que populaires, se retrouvent régulièrement sous le feu des critiques. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire de leurs enfants qui fait jaser.

"Nous aimons l'école telle qu'elle est"

C'est désormais officiel : les Cambridge ont quitté Londres pour Windsor. Entre temps, il fut annoncé que George, 9 ans, Charlotte, 7 ans, et Louis, 4 ans, allaient être inscrits dans le même établissement scolaire pour la première fois. Le choix de Kate et William ? La Lambrook School du Berkshire. Et cela ne plaît pas à tout le monde. "Nous verrons ce qu'il se passe, si cela devient trop fou, nous n'y enverrons pas notre deuxième enfant. Nous aimons l'école telle qu'elle est", s'est plaint un parent d'élève dans le Telegraph. L'école risquerait en effet d'être prise d'assaut par les journalistes et les caméras, et de perturber le calme qui y régnait jusqu'ici. La liste d'attente, elle, viendrait même de tripler.