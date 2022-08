Shakira trolle Gerard Piqué suite à la diffusion d'images avec sa nouvelle petite amie de 23 ans

Gerard Piqué ne se cache plus et affiche désormais publiquement sa relation avec Clara Marti. Le footballeur du FC Barcelone et cette étudiante de 23 ans ont étalé leurs amours naissantes lors d'un festival à Girone.

Dans un premier temps, les clichés auraient rendu la chanteuse colombienne "furieuse". Le couple aurait en effet scellé un pacte. Son contenu ? Ne pas s'afficher publiquement avec une nouvelle conquête durant un an. Quelques jours après le scandale, Shakira semble plus apaisée et a même pris le soin de tacler son ex avec une pointe d'humour ravageur.



La star, immortalisée au volant de sa voiture, arborait une casquette où l'on peut lire "chanceuse en amour" ce mercredi 24 août. Un second degré qui fait mouche, alors même que la star est également empêtrée dans des procès pour fraude fiscale en plus de sa situation amoureuse. Shakira pourra toujours compter sur l'amour inconditionnel de ses fans.