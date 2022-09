"C'est vraiment du carton-pâte": un YouTubeur s'infiltre dans Fort Boyard et y dévoile les coulisses

Tout le monde connaît "Fort Boyard", l'emblématique jeu de France 2. Un YouTubeur a voulu réaliser le défi de s'introduire dans le fort situé en pleine mer... sans autorisation. Il y est parvenu et a conté le récit de son aventure, comme le relaie le média français Sud Ouest.

"Aujourd'hui, j'ai infiltré Fort Boyard", commente dans sa vidéo Max Von Croft, YouTubeur spécialisé dans la découverte des espaces urbains souvent inaccessibles. Le jeune homme est arrivé en pleine nuit au pied du château et a dû escalader 20 mètres par la paroi pour accéder à l'intérieur du fort. Une fois dedans, il déambule et filme de longues minutes différents endroits comme la tour du Père Fouras, l'infirmerie etc.

Mais le YouTubeur ne cache pas sa déception: "Je ne vais pas vous montrer trop de décors d'épreuves, parce que vous risquez d'être extrêmement déçus, parce que c'est vraiment du carton-pâte, [...] c'est que du creux, que du toc. Il y a des installations techniques et des câbles partout, c'est ultra cheum [moche, NDLR], mais ça ne se voit pas du tout à la télé". "Je me suis senti trahi, la fameuse estrade en pierre, elle n'existe pas", ajoute-t-il, en parlant de la "salle aux boyards" où se conclut systématiquement l'émission.

A noter que la vidéo a été tournée en septembre 2021. A cette date, les tournages sont terminés puisqu'ils ont lieu de mai à juillet.

La production contre-attaque

Suite à cette histoire, la société de production de l'émission ALP (Adventure Line Production) a décidé de porter plainte contre le YouTubeur. "Il a eu un comportement dangereux, il fallait marquer le coup pour ne pas donner des idées à d'autres sinon on va se retrouver un jour ou l'autre avec un drame", explique ALP à BFMTV.

La production ajoute encore que "rien n'a été dégradé ou volé" et que cette plainte a bien pour objectif d'avoir un effet dissuasif.