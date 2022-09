La princesse Astrid et le prince Lorenz ne tarissent pas d'éloges à l'égard de leur futur gendre : "Il est comme un fils pour nous"

Celle-ci convolera en effet en justes noces le 10 septembre prochain à Bruxelles avec son compagnon William Isvy. La princesse Astrid a, en outre, dit comprendre les raisons du choix de sa fille. "William présente de nombreuses similitudes avec le père de Maria Laura, Lorenz. Et ma fille a toujours admiré son père", a ainsi déclaré la princesse Astrid, vendredi, lors d'une conférence de presse dans la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule, en plein cœur de Bruxelles, où aura lieu le mariage.

La princesse Astrid et le prince Lorenz ont confié attendre le mariage avec impatience. Leur fille, ont-ils dit, a insisté pour se marier à Bruxelles, alors qu'elle et son compagnon vivent et travaillent à Londres. Famille et amis sont également étroitement impliqués dans l'organisation des festivités, ce qui est très important aux yeux des parents de la future mariée. "Les préparatifs font partie de la fête", souligne la princesse.

Le couple princier ne tarit pas d'éloges pour William, leur futur beau-fils. Ils le trouvent courageux, travailleur, sportif, résolu et doté d'un bon sens de l'humour. "Il est comme un fils pour nous", ajoute la princesse. "Presque", a plaisanté le prince Lorenz.

Lorenz et son épouse ont rencontré leur futur gendre pour la première fois il y a un an à Bâle, en Suisse. "Je me suis immédiatement bien entendu avec lui", poursuit l'archiduc Lorenz. La princesse Astrid voit quant à elle de nombreuses similitudes entre William et son mari et comprend donc bien le choix de sa fille.

A l'instar de ses parents qui s'y sont mariés le 22 septembre 1984, le mariage civil sera célébré à l'hôtel de ville de Bruxelles. La cérémonie, qui devrait durer une demi-heure, revêtira toutefois un caractère intime. A côté d'Astrid et de Lorenz et de leurs enfants, assisteront également à la cérémonie, le roi Albert II et la reine Paola, le roi Philippe et la reine Mathilde, le prince Laurent et la princesse Claire ainsi que la princesse Delphine.

Le mariage religieux sera célébré, quant à lui, dans le courant de l'après-midi par l'archevêque de Malines-Bruxelles, Mgr Jozef de Kesel, devant 500 invités réunis dans la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule. La cérémonie, qui débutera à 14h30 et devrait durer 1h15, sera ponctuée de chants catholiques et juifs.

Maria Laura, âgée de 34 ans, est la fille aînée de la princesse Astrid et du prince Lorenz. Elle vit et travaille à Londres. Son fiancé, William Isvy, 30 ans, est né à Paris d'une mère britannique et d'un père franco-marocain. Le jeune homme a passé la majeure partie de son enfance à Londres puis a étudié la finance à Montréal, au Canada. Il travaille actuellement à Londres dans la gestion d'actifs. Le couple partage une passion commune pour les voyages et le tennis.