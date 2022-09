Issa Doumbia fier de sa transformation physique : "Passer du 7XL au XL, c'est une satisfaction de malade"

Sur Instagram, l'humoriste a partagé les efforts consentis afin de perdre du poids : "Plus régulier que jamais. Les premiers résultats sont là. Perte de graisse viscérale impressionnante (-8 points) et passer du 7XL au XXL voire XL, c'est une satisfaction de malade. J'en chie mais je kiffe !", écrit-il dans une première publication. "Quand tu vas t'acheter de nouveaux vêtement chez un spécialiste grandes tailles et qu'il dit : 'Nos vêtements sont trop grands pour vous maintenant'", raconte-t-il encore fièrement.

L'artiste conclut en conseillant d'autres dans sa situation à ne pas écouter les gens mais plus à voir "des médecins, des cardiologues, des coachs, des diététiciens" et à "faire des bilans sanguins pour soi-même".