Le tournage d'un clip de Madonna interrompu par la police

Lundi soir, Madonna tournait un clip vidéo pour sa chanson "Hung Up" revisitée avec le rappeur Tokischa. Selon le média Page Six, la police a dû intervenir suite à une plainte de riverains.

En effet, le tournage ayant lieu en pleine rue, avec les baffles et la musique à fond, le voisinage n'a pas trop apprécié. Finalement, tout est rentré dans l'ordre et la police de New York a déclaré que "l’incident avait été réglé" et "qu’aucune assignation n’a été émise."

Page Six révèle que Madonna et sa troupe ont alors poursuivi le tournage en intérieur. Des images de cet enregistrement ont d'ailleurs fuité: on y voit la chanteuse star revêtir une veste et un short vert fluo, de la dentelle et... une perruque rousse.