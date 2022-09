"Postillongate": la réaction ulcérée de Chris Pine après le crachat présumé d'Harry Styles

La Toile ne parle plus que de ça : Harry Styles a-t-il craché en direction de Chris Pine à la Mostra de Venise ? Une séquence filmée en marge d'une projection du film Don't Worry Darling laisse penser que le chanteur britannique a délibérément postillonné sur sa co-star en s'installant à ses côtés. De l'électricité dans l'air ? Une surinterprétation grotesque ? L'intéressé n'a pas mâché ses mots.

"C'est une histoire ridicule – une fabrication complète et le résultat d'une étrange illusion en ligne qui est clairement trompeuse et permet une spéculation stupide", a tranché son porte-parole sans détour."Pour être clair, Harry Styles n'a pas craché sur Chris Pine. Il n'y a rien d'autre que du respect entre ces deux hommes, et toute suggestion contraire est une tentative flagrante de créer un drame qui n'existe tout simplement pas", a-t-il ajouté. La fin d'un bad buzz qui aurait pu entacher la magie du festival de la Cité des Doges. La vidéo virale a été visionnée de plus de 14 millions de fois.