"C'est très mauvais signe": l'inquiétude de Stéphane Bern pour Elizabeth II

"London Bridge is down."

Ces mots sont-ils sur le point d'être prononcés outre-Manche ? C'est la crainte de nombreux Britanniques suite aux révélations sur l'état de santé de la reine Elizabeth II ce jeudi 8 septembre. La formule signifierait en effet que la reine de 96 ans est décédée. Actuellement, toute la famille royale ou presque est au chevet de Sa Majesté, dont l'état a "préoccupé" les médecins royaux aujourd'hui. Stéphane Bern a partagé ses impressions.

"Je crois que c'est la fin"

"C'est plutôt inquiétant, ça veut dire que c'est la fin. Quand les médecins sont préoccupés… C'est comme quand on dit qu'un patient est fatigué, ça veut dire qu'il est mort. Ce qu'il faut surtout interpréter, c'est qu'on a prévenu la famille royale et qu'elle s'est rendue à son chevet. C'est très mauvais signe" , a confié le présentateur français dans ELLE . "Moi je crois que c'est la fin et qu'ils vont l'annoncer ce soir" , a-t-il ajouté sans détour. Elizabeth II se trouve actuellement dans le château de Balmoral, en Écosse.