Le remariage surprise de Miriam de Bulgarie avec Ghazi de Jordanie

Après les fiançailles à un mois d’intervalle de la princesse Iman et de son frère le prince héritier Hussein, enfants du roi Abdallah, c’est le mariage du prince Ghazi qui a été célébré le week-end dernier au palais Raghadan à Amman. Le prince Ghazi est un cousin du roi Abdallah. Diplômé en philosophie et lettres, il est l’un des conseillers du souverain pour les questions religieuses. Père de quatre enfants, il a divorcé de la princesse Areej en 2021. Le remariage du prince a été une totale surprise car il a convolé avec Miriam Ungria, veuve du prince héritier Kardam de Bulgarie. Miriam Ungria, gemmologue et créatrice de bijoux qui compte parmi ses clientes Maxima des Pays-Bas et Maria Teresa de Luxembourg, s’est mariée en 1996 à Madrid avec le fils aîné du roi Siméon de Bulgarie.

Le couple a eu eux enfants : Boris (1997) et Beltran (1999). En 2008, le prince Kardam et la princesse Miriam ont été victimes d’un grave accident de voiture. Le prince ne s’est jamais remis de son traumatisme crânien. Après des mois de coma, Miriam fit aménager leur maison pour pouvoir accueillir le prince et lui offrit la chaleur du cocon familial. Le roi Philippe et la reine Mathilde ont rendu visite au prince lors des leurs séjours à Madrid. En 2015, le prince s’est éteint. La princesse a vendu leur maison pour s’installer au centre de Madrid avant de déménager à Londres où s’étaient établis ses fils et continuer à développer sa ligne de bijoux MdeU.

Proche de la famille royale de Jordanie, elle a noué une relation sentimentale avec le prince Ghazi. La veille de son remariage, elle est allée se recueillir au mémorial érigé en hommage à son époux sur les rives du Jourdain, une photo diffusée par celui qui était jusqu’alors son beau-père le roi Siméon. 14 ans après l’accident qui bouleversa sa vie, Miriam Ungria a su saisir ce nouveau bonheur qui se présentait à elle, devenant la princesse Miriam Al Ghazi de Jordanie.