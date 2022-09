"Une inspiration": l'hommage de la princesse Élisabeth de Belgique à Elizabeth II

Poignant message. La princesse Élisabeth a rendu un hommage public à Elizabeth II au nom de la famille royale belge ce 12 septembre. La future reine de 20 ans a eu la responsabilité de signer un livre de condoléances situé à la résidence de l’ambassadeur britannique du pays.

C'est dans la langue de Shakespeare que l'étudiante de l'université d'Oxford a écrit avec tact, respect et émotion. "Sa Majesté la reine Elizabeth II a été un modèle et une source d'inspiration pour nombre d'entre nous, quels que soient les âges", a écrit la fille du roi Philipe et de la reine Mathilde. "Je me joins aux millions de personnes dans le monde entier qui font le deuil d'une personnalité extraordinaire, dont l'exemplarité a eu un impact profond sur les jeunes générations. Que son âme repose en paix", a-t-elle poursuivi.



La duchesse de Brabant a également tenu à adresser ses "sincèrescondoléances à la famille royale et le peuple du Royaume-Uni et des royaumes du Commonwealth" au nom de ses parents. Le Palais a partagé quelques photos de cette journée particulière sur le compte Instagram officiel de la famille royale.