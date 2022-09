Angèle dit adieu à sa frange et change de coiffure (PHOTO)

Bye bye la frange et les cheveux blond clair, la chanteuse a changé de look.

Fidèle au rendez-vous, Angèle sera de la partie lors de la cinquième édition de Run To Kick, la course destinée à collecter des dons en faveur de l'association Kick Cancer qui lutte contre le cancer chez les enfants. Ce sera l'occasion de voir la chanteuse et son nouveau look. En effet, son coiffeur parisien, Louis Trautwein, lui a donné une nouvelle tête: disparition de sa frange et une couleur de cheveux plus foncée qu'à l'habitude.

Après son rendez-vous avec Kick Cancer, Angèle reprendra sa tournée. Ce sera le 7 octobre à Bordeaux. Elle a 27 dates encore en Europe, dont le Sportpaleis d’Anvers le 10 décembre, et quatre fois Forest National, du 19 au 22 décembre. Trois de ces dates sont complètes, il ne reste des tickets que pour le 20 décembre.

En 2023, elle s’envolera pour un concert à Montréal le 29 avril, puis pour New York le 5 mai. Les tickets pour cette date étatsuinienne seront mis en vente ce mercredi à 16 heures, heure belge. Un mot de passe spécial pour avoir accès à cette prévente est disponible sur la page Instagram de l’artiste.

En attendant, les fans peuvent retrouver la reprise piano-voix qu’Angèle a réalisé de “Be My Baby” de Vanessa Paradis. Le titre est extrait de l’album que Lenny Kravitz lui a écrit, composé et produit en 1992. Angèle lui donne une ambiance particulière, avec un joli groove.

Sur une autre vidéo postée sur Instagram, elle évoque son addiction aux réseaux sociaux. L’ébauche d’une nouvelle chanson à venir sur une de ses prochaines sorties?