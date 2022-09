Carnet rose pour Blake Lively et Ryan Reynolds qui attendent leur quatrième enfant

Blake Lively n'aura pas manqué de capter tous les regards ce 15 septembre à l'occasion du 10e Sommet annuel des femmes Forbes Power, qui se tenait à New York. Alors qu'elle foulait le tapis rouge, elle a dévoilé fièrement aux yeux de tous son baby bump dans une mini-robe dorée. Une nouvelle qui en a surpris plus d'un, puisque l'actrice de 35 ans avait partagé des photos cet été d'elle en bikini et qui ne laissaient rien transparaître.

Il s'agira ainsi du quatrième enfant de Blake Lively et de son époux Ryan Reynolds. De fait, ils sont déjà les parents d'une petite Betty (2 ans), d'Inez (5 ans) et de James (7 ans).