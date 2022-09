La princesse Amalia prise pour cible par une organisation criminelle? Les autorités néerlandaises s'inquiètent

La princesse Amalia des Pays-Bas est-elle en danger? C'est ce que craignent en tout cas les autorités néerlandaises, qui soupçonnent qu'elle soit la cible d'une organisation criminelle active dans le milieu de la drogue, la Mocro Maffia. D'après De Telegraaf, la sécurité autour de l'héritière néerlandaise a été renforcée. Elle ne réside pour le moment plus dans sa résidence étudiante à Amsterdam et est rentrée temporairement au palais royal auprès de ses parents.

D'après une source au sein des services de renseignements, deux détenus néerlandais, Ridouan Taghi (désigné comme le principal chef du plus grand groupe de la Mocro Maffia) et Mohammed B. (emprisonné à vie pour le meurtre du cinéaste Theo van Gogh en 2004), entretiennent une correspondance écrite dans laquelle il pourrait être question, en langage codé, de tentative d'enlèvement et d'attentats.

C'est pourquoi la princesse Amalia, mais aussi le Premier ministre Mark Rutte, sont placés sous surveillance étroite.