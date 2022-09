Accueil Lifestyle People & Royals Retour sur les liens amicaux entre les familles royales belge et britannique Au fil des ans, les liens entre les deux monarchies sont devenus plus amicaux que familiaux. Régine Salens ©BELGA

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont adressé un message très affectueux au roi Charles III et à la famille royale britannique suite au décès de la reine Elizabeth II, se souvenant de leurs différentes et chaleureuses rencontres....