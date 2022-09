En Finlande, Brad Pitt et Nick Cave ont inauguré pour la première fois leurs premières oeuvres d'art

"C'était excitant et merveilleux", a dit à l'AFP Sarianne Soikkonen, la commissaire du Musée d'art Sara Hildén de Tampere, la troisième ville du pays nordique.

Pour la première fois, l'acteur américain a exposé neuf œuvres, notamment une structure en forme de maison moulée dans du silicone transparent et tirée avec des balles. L'artiste présentait également une boîte en bronze de la taille d'un cercueil avec des mains, des pieds et des visages ainsi qu'une sculpture murale en plâtre intitulée Aiming At You I Saw Me But It Was Too Late This Time.

La star aurait commencé à faire de la céramique après son divorce avec Angelina Jolie en 2017. Selon The Sun, l'acteur dispose désormais d'un studio de sculpture dans sa maison de Los Angeles. Il aurait d'ailleurs invité Leonardo DiCaprio pendant le tournage de Once Upon A Time In Hollywood pour "se rapprocher de leur amour commun pour la poterie".

Brad Pitt partageait cette exposition commune avec l'artiste britannique Thomas Houseago, ainsi que la star australienne du rock Nick Cave.

"Pour Nick et moi, c'est un nouveau monde et une première représentation. Ça fait juste du bien", a déclaré l'acteur samedi à la télévision finlandaise Yle, qui ignorait qu'il serait présent. "En ce qui me concerne, il s'agit d'introspection. Il s'agit de savoir où je me suis trompé dans mes relations, où j'ai fait un faux pas", a confié la star.

L'exposition avait été présentée comme la première dans les pays nordiques du sculpteur et peintre de renom Thomas Houseago, une figure centrale de la sculpture moderne. La présence de Brad Pitt et Nick Cave a ainsi créé la surpise à Tampere.