"Une humiliation": la bourde du gouvernement britannique envers la princesse Mary pour les funérailles d'Elizabeth II

Un couac malvenu. La famille royale danoise était représentée par la reine Margrethe II et le prince héritier Frederik lors des funérailles d'Elizabeth II ce lundi 19 septembre. La princesse Mary, elle, était aux abonnés absents. Retour sur un imbroglio qui a chamboulé le royaume du Danemark.

"Gênante et embarrassante". C'est en ces termes que la presse du pays a décrit l'incident dont a été victime l'Australienne de 50 ans. Cette dernière avait reçu une invitation pour assister à la cérémonie à Westminster Abbey avant que celle-ci ne lui soit retirée. Le journal local BT assure que la famille royale danoise a été froissée par l'incompréhensible situation. Le ministère des Affaires étrangères a été contraint de faire amende honorable. "Le ministère a présenté ses plus plates excuses à la famille royale du Danemark via l'ambassade danoise", a fait savoir un porte-parole du Palais.