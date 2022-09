Stéphane Bern adresse un tacle à Meghan Markle après les funérailles d'Elizabeth II

Le doute est-il permis ? Spécialiste des têtes couronnées, Stéphane Bern n'a pas raté une miette de la cérémonie solennelle qui s'est déroulée à Westminster Abbey le 19 septembre. Là, les familles royales du monde entier furent réunies pour dire adieu à Elizabeth II, 96 ans et sept décennies sur le trône. Le Français a notamment donné son avis sur l'une des séquences les plus commentées cette journée de deuil.

Si les pleurs de la princesse Charlotte, 7 ans, n'ont pas manqué d'en désarmer certains, celles de Meghan Markle ont, une fois n'est pas coutume, divisé. La duchesse, drapée de noir et l'oeil charbonneux, a en effet laissé couler une larme au sein de la chapelle. "On retient l'émotion de Meghan Markle, quand même, et sa petite larme. Maintenant, peut-être est-elle aussi une très bonne actrice", a lâché le présentateur dans Madame Figaro, manifestementdubitatif.

Stéphane Bern est également revenu sur la rivalité entre l'Américaine et Kate Middleton, sa meilleure ennemie lors de son passage dans la famille royale britannique. "Je ne dirais pas qu'elles étaient chaleureuses l'une avec l'autre, mais en tout cas, en façade, il n'y avait plus cet antagonisme, cette méfiance qu'on a pu sentir auparavant. J'ai trouvé qu'il y avait plutôt une bonne relation entre elles", a-t-il estimé.

Meghan Markle et le prince Harry ont désormais retrouvé les États-Unis et leur villa cossue de Montecito.