Funérailles de la reine Elizabeth II: ces six séquences étonnantes que Buckingham Palace veut absolument censurer (VIDÉO)

Le Palais de Buckingham est très clair, certaines séquences des funérailles d'Elizabeth II ne doivent plus être diffusées. Le palais royal a exhorté les médias britanniques de retirer certaines séquences. Elles sont au nombre de six.

Bourdes, cafouillages ou problèmes techniques, rien de tout ça n'est remis en cause! Les moments "dérangeants" sont bien plus farfelus que ce que l'on imagine… Grâce à l'émission Quotidien sur TMC, les six séquences problématiques sont illustrées ici :

1. Le Prince Georges se gratte le nez pendant 3 secondes.

2. Le moment où le Prince Edward et sa femme Sophie prennent un mouchoir pour s'essuyer les yeux.

3. La séquence où la Princesse Eugenie (fille du Prince Andrew) et Zara Tindall (fille de la Princesse Anne) se lèvent et essuient leurs larmes.

4. Le moment où la princesse Eugénie et la princesse Béatrice se lèvent "trop vite" pour quitter les bancs de l'église.

5. La descente du cercueil de la reine Elizabeth II dans la crypte royale.

6. Le moment où l'on a retiré la couronne du cercueil de la Reine d'Angleterre.