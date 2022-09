Avant sa mort, Elizabeth II a donné un conseil à Meghan Markle sur sa relation avec son père: "Elle pouvait voir à quel point la situation était dévastatrice"

La reine Elizabeth II s'est éteinte le 8 septembre dernier au château de Balmoral. L'état de santé de la monarque britannique s'était dégradé depuis plusieurs jours et les membres de la famille royale ont été convié en toute urgence de se rendre en Écosse pour lui faire leurs adieux. Mais le Prince Harry et sa femme Meghan Markle, qui n'était pas la bienvenue, sont arrivés trop tard au chevet de la reine.

Il est de notoritété publique que la femme du second fils du Roi Charles III et la défunte reine n'entretenaient pas les meilleures relations. Pourtant, dans son livre "The News Royal" qui paraîtra prochainement, l'experte royale Katie Nicholl révèle qu'Elizabeth II aurait donné un précieux conseil à Meghan. Avant de mourir, celle-ci aurait demandé à l'épouse du Prince Harry de renouer les liens avec son père Thomas Markle.

"La Reine pouvait voir à quel point la situation était dévastatrice, dommageable, entre Meghan et son père. Elle en a parlé à Meghan et a essayé de l'encourager à parler à Thomas", a ainsi expliqué Nicholl au média Page Six, "toute l'affaire a été mal gérée avec Thomas Markleet que si cela avait été fait différemment, les choses se seraient mieux passées"

Meghan Markle et son père sont en froid depuis plusieurs années. Ce dernier n'a notamment pas encore été autorisé à rendre visite à ses petits-enfants Archie et Lilibet.