Prince George: cette phrase cinglante qu'il lance à ses camarades quand il se fait provoquer

9 ans et déjà parfaitement conscient de son statut et celui de sa famille. C'est un fait bien établi : Kate Middleton et le prince William font tout pour que leurs enfants soient aux prises avec leur réalité sans être dans un tour d'ivoire pour autant. Mais une petite phrase du prince George démontre qu'il sait parfaitement tirer la situation à son avantage.

Comme sa soeur Charlotte et son frère Louis, l'aîné des Cambridge fait désormais ses gammes à la Lambrook School, dans le Berkshire. Dans son livre The New Royals : Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown, Katie Nicholl nous apprend d'ailleurs que le royal bambin sait comme s'y prendre pour ne pas se faire marcher sur les pieds. "Mon père sera roi, alors vous feriez mieux de faire attention", n'hésiterait-il pas à lancer aux camarades qui le chahutent dans la cour de récré.

Le prince George est désormais 2e dans l'ordre de succession au trône britannique depuis le décès d'Elizabeth II le 8 septembre dernier.