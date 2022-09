"Nous somme sous le choc": la reine Margrethe du Danemark retire les titres royaux de ses quatre petits-enfants

Alors que Charles III a déjà fait des choix forts depuis son accession au trône, Margrethe II a décidé d'en faire de même. Désormais seule reine des monarchies européennes, la souveraine scandinave aux 50 années de règne a surpris jusqu'à sa propre famille.

La Danoise de 82 ans a tout simplement décidé de retirer leurs titres royaux aux quatre enfants du prince Joachim. Nikolai et Felix, nés de son union avec Alexandra Manley, comtesse de Frederiksborg, et Henrik et Athena, nés de son union avec Marie, ne seront bientôt plus princes et princesse. "À compter du 1er janvier 2023, les descendants de Son Altesse Royale le prince Joachim ne pourront plus utiliser que leurs titres de comte et comtesse de Monpezat, leurs titres antérieurs de prince et princesse de Danemark devenant caducs", a déclaré le Palais dans un communiqué. Une volonté manifeste de resserrer et moderniser la famille.

Les intéressés n'ont pas tardé à partager leur étonnement et leur colère dans la presse locale. "Nous sommes très tristes, ce n'est jamais amusant de voir vos enfants être blessés. On les met dans une situation qu'ils ne comprennent pas", a déploré Joachim dans les colonnes de Ekstra Bladet. Son ex-femme s'est également exprimée. "Les enfants se sentent exclus. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi on leur enlève leur identité", a-t-elle pesté, "sous le choc", dans B.T.. Les Windsor n'ont pas le monopole des querelles familiales.