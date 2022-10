Le mari de Catherine Laborde donne des nouvelles peu rassurantes: "Elle revient et elle repart"

En 2014, Catherine Laborde annonçait souffrir de la maladie de Lewy, un mélange d’Alzheimer et de Parkinson. Six ans plus tard, en 2020, dans "Sept à huit", elle signalait une certaine dégradation de son état et devoir beaucoup chercher ses mots pour s'exprimer.

Ce mardi, dans "Ça commence aujourd'hui" sur France 2, son mari Thomas Stern a donné de ses nouvelles. "Elle revient et elle repart. Elle fait cette espèce de mouvement sinusoïde entre la confusion et la lucidité. Pour moi, le plus difficile, c'est maintenant", a assuré le compagnon de l'ex-présentatrice météo vedette, aujourd'hui âgée de 71 ans.

Les nouvelles sont donc peu rassurantes. "Elle est entrée dans une phase où elle a du mal à s'exprimer, c'est-à-dire qu'elle comprend ce qu'on lui dit mais elle a énormément de mal à formuler les choses. Donc la communication devient extrêmement difficile", a assuré son mari, qui se dit "désorienté" face à cette situation. "C'est comme si je perdais moi-même une partie de ce que je suis."

Pour surmonter cette épreuve, Thomas Stern tente tant bien que mal de faire rire son épouse, "la seule arme contre le désespoir", indique-t-il.