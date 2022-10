"On n'a jamais été amis": Laurent Ruquier cash sur relation avec Léa Salamé

Laurent Ruquier et Léa Salamé avaient préféré se séparer après un essai de coanimation dans "On est en direct" qui ne s'était pas révélé concluant.

Laurent Ruquier et Léa Salamé ont travaillé ensemble dans "On n'est pas couché" et 'On est en direct" sur France 2. Une collaboration qui ne s'était pas conclue de la meilleure des manières, l'animateur préférant quitter le navire: "J'ai essayé mais malgré mon entente naturelle avec Léa Salamé, je considère l'exercice (de la coanimation, ndlr.) trop frustrant", avait-il déclaré à l'époque. Début septembre, Léa Salamé avait expliqué qu'ils ne s'étaient plus reparlés depuis juillet.

Dans un entretien accordé à Télé Star ce lundi 10 octobre, Laurent Ruquier a tout de même avoué qu'ils n'avaient "jamais été amis", même s'il n'est pas en mauvais terme avec elle pour autant: "Pour être fâchés, il faudrait avoir des relations. On n'a jamais été amis. Je m'entendais bien avec elle sur un plateau. Mais je ne voulais pas continuer à deux. Ce n'est pas fait pour moi. Avec Léa, on ne s'appelle pas tous les jours. Mais on ne le faisait pas avant non plus", a-t-il confié.