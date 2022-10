Heidi Klum et sa fille de 18 ans posent ensemble en sous-vêtements pour une marque italienne

À 18 ans, Leni Klum est déjà un mannequin accompli, bien aidé par le coaching de sa top model de maman. Après des campagnes pour Dior Beauty, marque dont elle est l'égérie, ou encore des sessions photo léchées pour Glamour, Vogue, Harper's Bazaar ou encore Elle, l'adolescente vient d'ailleurs de partager l'affiche avec elle.

L'Allemande de 49 ans et sa fille sont en effet les stars de la nouvelle collection d'Intimissimi et elles ont affiché leur complicité en lingerie. "Avec @intimissimiofficial nous célébrons les femmes ; l'amour et le soutien entre une mère et sa fille ; et à quel point vous pouvez vous sentir confiante, belle et heureuse en lingerie", a écrit l'ex de Seal sur son compte Instagram. Les vidéos et les clichés ont fait mouche sur le réseau social et duo s'est vu encenser.